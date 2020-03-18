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Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Çanakkale, Güncel

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü...

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 105. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

18.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:42
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü...

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 105. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yüksel, mesajında: "Vatan ve hürriyet aşkıyla, kanlarının rengini bayrağımıza ve canlarını ise vatanımıza feda eden şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Onların bize emanet ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkmak ve savunmak boynumuzun borcudur."

"Mücadelemizin gücünü her zaman olduğu gibi köklerimizden alıyoruz"

Başkan Gökhan Yüksel, Çanakkale muharebesinin tarihin seyrini değiştirmesi açısından önemine vurgu yaptığı mesajında yeni tipte korona virüs (Covid-19) salgın tehlikesine ve ülkemizde salgını önlemeye yönelik çabalara da dikkat çekerek, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, mücadelemizin gücünü her zaman olduğu gibi köklerimizden alıyoruz. Biz mücadeleden kaçmayan, korkmayan bir ulusun parçasıyız. Ülkemiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çanakkale mirası ve zaferin Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize güç vermeye devam ediyor" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yayımladığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli komşularım,

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 105. yıl dönümünde, büyük zaferin tüm kahramanlarını, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için Şehit düşmüş ve Gazi olmuş tüm Mehmetçiklerimizi sevgi,saygı ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale Muharebesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında Vatan ve Hürriyet aşkıyla şehit düşen ve Gazi olan Mehmetçiklerimiz, mücadeleleri ile tarihin seyrini değiştirdikleri gibi siperde insanlıklarıyla da işgale gelmiş askerleri bile hayran bırakmıştır. Onların bizlere bıraktığı bu vatana ve değerlere sahip çıkmak, savunmak boynumuzun borcudur.

Büyük Önderin ifade ettiği gibi "Tarihini bilmeyen ve unutan milletler, geleceğe emin adımlarla ilerleyemez." Bir millet için tarih; birikim, tecrübe ve gelecekte olabilecek benzer olaylara karşı bir rehber anlamına gelmektedir. Bu değerli hafızaya sahip çıkmak, geleceğe de sahip çıkmaktır. Vatan ve Hürriyet aşkıyla Şehit olacaklarını bilmelerine rağmen cansiperane mücadeleleriyle düşmanı bozguna uğratan ve bu şanlı zafer ile tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez" diyen Şehit ve Gazilerimiz, daha sonra işgale uğrayan tüm yurdumuzun bağımsızlık ve kurtuluşunu sağlayan şanlı Kurtuluş Savaşı'nın da öncüsü oldular.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kahraman Anadolu evlatları, tüm dünyada ses getiren direnişleriyle, amansız mücadeleleriyle bugün de bizlere cesaret ve güç vermeye devam ediyorlar.

Dün zorlu mücadeleler vermiş olan ülkemiz, bugün de yine zorlu bir süreçte. Bir tek vatandaşımızın bile zarar görmemesi için, ülke olarak güçlü bir dayanışma ve görev bilinciyle hareket etmeliyiz. Dün bizi ülkesiz bırakmak için gelen işgal güçlerine gösterdiğimiz direnç, sabır ve disiplinle, bugün ülkemizi tehdit eden salgın hastalık tehdidine karşı birlik olmalı, karşılıklı sorumluluk ve özenle süreci el birliğiyle aşmalıyız.

Bu anlamda bize düşen en büyük sorumluluk, tarihi öğrenmek ve geleceğe taşımaktır. Bu vesile ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 105. yıl dönümünü kutluyor, tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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