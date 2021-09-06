Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den okulların ilk gününde ziyaret
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den okulların ilk gününde ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den okulların ilk gününde ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Okulların başladığı ilk günde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel düzenlenen törenle öğrencilerle bir araya geldi.

Okulların başladığı ilk günde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel düzenlenen törenle öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların şiirler okuyup gösteriler yaptığı tören sonrası sınıflarına geçen öğrencilere hediyeleri verilerek ilk gün heyecanları paylaşıldı.

Kartal Belediyesi okulların ilk gününde Öğretmen Zekeriya Güçer ve İbrahim Saime Zıpkın İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Düzenlenen törende şiirler okuyup folklor oyunları oynayan çocuklar daha sonra ilk günün heyecanıyla sınıflarına geçti. Çocukları ve öğretmenlerini sınıflarında tek tek ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocukların çok heyecanlı, mutlu olduğunu ve eğitime başlamaya hazır olduklarını vurguladı. Ayrıca çocuklara belediye tarafından okul çantası ve kırtasiye malzemeleri de hediye edildi. Okula geldiği için çok mutlu olduğunu belirten 7 yaşındaki Hilal Tatayız, "Bugün çok güzel bir gün. Öğretmenim ve arkadaşlarım burada. Ben de büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Okuluma geleceğim ve derslerime çalışacağım" diye konuştu.

"EĞİTİMLERİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Okulların ilk gününde çocuklarla olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Başkan Gökhan Yüksel, "Aileler, öğrenciler ve öğretmenler çok heyecanlı. Bu heyecana ortak olduk. Biz de okullar için birtakım çalışmalar, hazırlıklar yaptık. Okulların temizliği, dezenfektan gibi önlemlerini aldık. Çocuklarımızın sağlığı ve hassasiyeti bizim için çok önemli. Onlar için temiz, pırıl pırıl okullar hazırladık. Çünkü okullarını çok özlemişlerdi. Bu sayede okullarına temiz şekilde kavuştular. Bugün hepsinin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Biz de onların eğitimleri sorunsuz şekilde ilerlesin diye elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasını yaptı.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den okulların ilk gününde ziyaret
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den okulların ilk gününde ziyaret
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den okulların ilk gününde ziyaret
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den okulların ilk gününde ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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