Kartal bebeğin annesinin en acı itirafı: Oğlum yaşasın diye evlatlık vermeyi bile düşündüm

Kalp hastası oğlu Kartal için verdiği mücadeleyle tanınan Müzisyen Anne kullanıcı isimli Ahu Kahraman Yıldırım, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Çocuğuyla yaşadığı zor günlerden bahseden Yıldırım, ilk bebeğini kaybetmesini, zorlu doğum sürecini ve oğlu kurtulsun diye yurt dışında evlatlık vermeyi düşündüğü dönemi anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Müzisyen Anne olarak tanınan Ahu Kahraman Yıldırım oldu. Kalp hastası oğlu Kartal'la geçirdiği sıkıntılı dönemlerden bahseden Yıldırım, Şahan Gökbakar'ın kendileri için yaptıklarından ve oğlunun tedavi sürecinden bahsetti.

Ahu Kahraman Yıldırım, Gökay Kalaycıoğlu'nun "4 yaşındaki çocuğun kalbi Kartal'ı ne zamana kadar idare edecek?", "Evladına domuz kalbi nakli yapılmasına izin verir misin?" ve "Türkiye'de Kartal için yapılacak bir şey yok muydu?" sorularına da cevap verdi.

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