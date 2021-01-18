Aydos'taki eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi
18.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:25
İstanbul'da etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Kartal, Aydos'taki ormanlık alan da kar altında kaldı. Ormanlık alanda oluşan kar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Yağışla birlikte kentin birçok noktası beyaza büründü. Kartal, Aydos'taki ormanlık alan da beyaz örtünün altında kaldı. Buradaki ormanlık alanda oluşan kar manzarası havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı