Aydos'taki eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

İstanbul'da etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Kartal, Aydos'taki ormanlık alan da kar altında kaldı. Ormanlık alanda oluşan kar manzarası havadan görüntülendi

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Yağışla birlikte kentin birçok noktası beyaza büründü. Kartal, Aydos'taki ormanlık alan da beyaz örtünün altında kaldı. Buradaki ormanlık alanda oluşan kar manzarası havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı