Kartal Aydos'ta ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı İsa ALMAÇAYIR/ KARTAL Aydos'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İsa ALMAÇAYIR/ KARTAL Aydos'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydos'ta ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangın havadan ve yerden yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA