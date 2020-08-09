(Kartal Aydos Ormanı'nda yangın KARTAL Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KARTAL Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerden itfaiye ekipleri, havadan helikopterin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın, saat 15.00 sıralarında Kartal, Sultanbeyli ve Pendik sınırları içinde olan Aydos Ormanı'nda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye helikopteri yangını söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA