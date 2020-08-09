(KARTAL AYDOS ORMANI'NDA YANGIN Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHAKartal'da Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Kartal'da Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerden itfaiye ekipleri, havadan helikopterin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın, saat 15.00 sıralarında Kartal, Sultanbeyli ve Pendik sınırları içinde olan Aydos Ormanı'nda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye helikopteri yangını söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: DHA