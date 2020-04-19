Kartal Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü Kartal Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartal Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartal'daki Aydos Ormanı'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile Yakacık ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri hareket etti.

Yangına müdahale ederek söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA