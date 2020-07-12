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Kartal, Avrupa aşkına sahaya çıkıyor

Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, hata yapmak istemiyor.

Kartal, Avrupa aşkına sahaya çıkıyor
12.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.07.2020 09:59

Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, hata yapmak istemiyor. Ligi ilk 3 içinde bitirmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlılarda zorlu maç öncesi tam 6 eksik var.

Kasımpaşa karşısında son dakika golüyle galip gelen ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3. sıra hedefine bir adım daha yaklaşan Beşiktaş, ligin 32. haftasında kritik Yeni Malatyaspor deplasmanında boy gösterecek. Son maçında Sivasspor'u deplasmanda yenerek küme düşme hattında önemli bir galibiyete imza atan Yeni Malatyaspor, sahasındaki karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Eski teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde, Beşiktaş'ı ligin ilk yarısında deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 16 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından Kemal Özdeş'le anlaşan Yeni Malatyaspor, ardından Hikmet Karaman'ı göreve getirdi. Düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan Yeni Malatyaspor'da zorlu Beşiktaş maçı öncesinde eksik bulunmuyor.

6 OYUNCU YOK

Beşiktaş'ta ise bu maç öncesinde eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Sezonu kapatan Douglas'ın yanı sıra Adem Ljajic, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve cezalı olan Atiba Hutchinson, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek. Özellikle Burak Yılmaz ve Umut Nayir'in yokluğunda hücum hattında sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, bu noktada Boateng'i sahaya süreceği öğrenildi. Güven Yalçın ise mücadeleye kulübede başlayacak. Yeni Malatyaspor ile bugüne kadar 5 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 3 galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Beşiktaş 7 kez gol sevinci yaşarken, Yeni Malatyaspor ise 5 kez fileleri havalandırdı. Yeni Malatya Stadyumu'nda yarın saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık olacak. Beşiktaş'ın Malatya deplasmanındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Ersin - Lens, Vida, Ruiz, Caner (Rıdvan) - Elneny, Necip, Boyd, Diaby, N'Koudou - Boateng.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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