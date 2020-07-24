HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Kartal Ankara'da, kulağı İzmir'de!

Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanıp Sivasspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Kartal Ankara'da, kulağı İzmir'de!
24.07.2020 10:04 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:07

Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanıp Sivasspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Siyah-beyazlıların beklediği senaryo gerçekleşir ve Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası onanırsa, Beşiktaş önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Geride kalan 33 haftada 59 puan toplayan siyah-beyazlılar, ligi ilk 4 sıra içinde bitirmeyi garantilerken, takımda hedef son maçı kazanıp, Göztepe deplasmanına gidecek olan Sivasspor'un puan kaybetmesini beklemek olacak. Beşiktaş'ın beklediği bu senaryonun gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamlamayı başaracak. Trabzonspor'un Avrupa'dan men edilme kararının CAS'ta onanması halinde Beşiktaş, önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkına sahip ikinci kulüp olacak.

Beşiktaş'ta 6 eksik var

Ligde 36 puanı bulunan ve kümede kalmayı garantileyen Gençlerbirliği'nde bu maç öncesinde Polomat'ın cezası bulunuyor. Beşiktaş'ta ise tam 6 oyuncu forma giyemeyecek. Korona virüs protokolleri nedeniyle sezonu kapatan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in yanı sıra cezalı olan Lens ve Caner Erkin, Ankara'ya götürülmeyecek. Fenerbahçe derbisinde ayağına aldığı darbe nedeniyle tedavisine başlanan ancak ligin son maçına yetişemeyeceği için sezonu kapatarak takım arkadaşlarıyla vedalaşan Boateng de forma giyemeyecek olan bir başka isim. Fenerbahçe maçında cezasını tamamlayan N'Koudou ise Gençlerbirliği karşısında oynayabilecek. Öte yandan hafta içinde Lille yönetimiyle görüşen ve Beşiktaş'tan 1 milyon Euro alacağına karşılık bonservisini alan Burak Yılmaz da Ankara'da olmayacak. Fransız ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya varan golcü futbolcunun Gençlerbirliği maçı öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaşacağı öğrenildi. 35 yaşındaki forvet bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkarken, attığı 13 golle siyah-beyazlı takımın en önemli gol silahı oldu.

Beşiktaş üstün

İki takım bugüne kadar 118 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Beşiktaş'ın rakibine karşı 69-14 üstünlüğü bulunuyor. 35 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ankara'da oynanan maçlarda da Beşiktaş üstün. Başkent'te karşı karşıya gelinen 58 maçta Beşiktaş 30 galibiyet alırken, Gençlerbirliği sahadan 11 kez galibiyetle ayrılmayı başardı. 17 mücadele ise berabere bitti. Eryaman Stadı'nda yarın saat 21.00'de oynanacak olan mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Cemal Yılmaz ve Samet Çavuş yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Güncel
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık 3. Sayfa
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı Güncel
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı Ekonomi
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı 3. Sayfa
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı Ekonomi
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna "Gülpin" ismini koymaktı
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Yaşar Güler Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Emrah Merve Boluğur Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor Selçuk İnan Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Kartal Ankara'da, kulağı İzmir'de! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 10:08:51. #1.15#
title