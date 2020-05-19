KARTAL AÇIKLARINDA GEMİDE YANGIN
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KARTAL AÇIKLARINDA GEMİDE YANGIN

Kartal açıklarında demirli gemide çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

KARTAL AÇIKLARINDA GEMİDE YANGIN
19.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:47

Kartal açıklarında demirli gemide çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kartal demir bölgesinde bulunan İbrahim Şimşek adlı kargo gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevkedildi. 110 metre boyundaki gemide çıkan yangına söndüren gemileri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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