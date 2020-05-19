Kartal açıklarında gemi yangını
Kartal açıklarında gemi yangını Kartal açıklarında demirli halde olan bir gemide yangın çıktı.
19.05.2020 23:09 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:09
Kartal açıklarında gemi yangını
İSTANBUL - Kartal açıklarında demirli halde olan bir gemide yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Kartal'da demir bölgesinde bulunan İbrahim Şimşek adlı kargo gemisinde yangın çıktı.
İhbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
110 metre boyundaki gemide çıkan yangına müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA