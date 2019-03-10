Kartal'a Kagawa Hayat Verdi

Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa, 75. dakikada oyuna dahil olduğu Konyaspor maçında, 90+3. dakikada attığı golle takımına üç puanı getirdi. Kagawa'nın Beşiktaş formasıyla rakip kaleye çektiği 3 şutu da gol olarak tabelaya yansıdı. Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kagawa, Atiker Konyaspor maçında takımını ipten aldı. 75. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil olan Japon oyuncu, 90+3. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu. Siyah-beyazlı formayla tanıştığı ilk maç olan Antalyaspor müsabakasında oyuna dahil olduktan sadece 18 saniye sonra golle tanışan ve aynı maçta bir de serbest vuruştan gol atan Kagawa, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Japon oyuncu, siyah-beyazlı formaya ligde rakip kaleye çektiği 3 şut da tabelaya gol olarak yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA