Kartaca Caz Festivali'nde "Postmodern Jukebox" Konseri - Tunus
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD'li müzik grubu Postmodern Jukebox'un konser performansı Dünyaca ünlü şarkılara caz uyarlamaları ile tanınan ABD'li müzik grubu Postmodern Jukebox, Tunus'ta konser verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
ABD'li müzik grubu Postmodern Jukebox'un konser performansı Dünyaca ünlü şarkılara caz uyarlamaları ile tanınan ABD'li müzik grubu Postmodern Jukebox, Tunus'ta konser verdi.
Kartaca Caz Festivali kapsamında başkent Tunus'ta bir otelde sahne alan Postmodern Jukebox, müzikseverlerin beğenisini topladı.