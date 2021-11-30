KARTAB Meclis Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Gerçekleştirildi.
Bakanlar Kurulu Kararıyla 2009 yılında kurulan Karabük Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KARTAB) Meclis Toplantısı Birlik Başkanı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.
KARABÜK (Habermetre) - Bakanlar Kurulu Kararıyla 2009 yılında kurulan Karabük Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KARTAB) Meclis Toplantısı Birlik Başkanı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Genel Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen KARTAB Meclis Toplantısına Vali Fuat Gürel'in yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, ilçe Belediye Başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, üye Köy Muhtarları ile Turizm Belgeli Otellerin temsilcileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan toplantıda 2022 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi görüşülerek onaylandı.
Toplantıda ayrıca 2022 EMİTT Fuarı hazırlık çalışmaları hakkında Birlik Başkanı Vali Fuat Gürel ve birlik üyelerine bilgiler verilerek bilgi alışverişinde bulunuldu.
Gündem maddeleri arasında yer alan Tüzük değişikliği yapılacak maddeler üzerinde değerlendirmelerin yapıldığı toplantı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.
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