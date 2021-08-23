Karsu: "Sahne kıyafetimi bit pazarından aldım"
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Karsu: "Sahne kıyafetimi bit pazarından aldım"

Karsu: 'Sahne kıyafetimi bit pazarından aldım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan ünlü sanatçı Karsu sevenlerine müzik ziyafeti yaşatırken, sahne kıyafetini ikinci el ürünlerin satıldığı bit pazarından aldığını söyleyerek sevenlerini gülümsetti.

Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan ünlü sanatçı Karsu sevenlerine müzik ziyafeti yaşatırken, sahne kıyafetini ikinci el ürünlerin satıldığı bit pazarından aldığını söyleyerek sevenlerini gülümsetti.

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Karsu, tarihi Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Sevenlerinin karşısına siyah elbise ve ışıltı bir çizme ile çıkan Karsu, "Elbisemi bit pazarından 15 Euro'ya aldım" diyerek kendisini dinlemeye gelen sevenlerini kahkahaya boğdu. Çaldığı piyanonun yanı sıra sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni toplayan güzel sanatçı yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.

Muhteşem bir performans sergileyen başarılı sanatçı, konserini dillere pelesenk olmuş şarkı 'Jest Oldu' ile noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi. - MUĞLA

Karsu: 'Sahne kıyafetimi bit pazarından aldım'
Karsu: 'Sahne kıyafetimi bit pazarından aldım'
Karsu: 'Sahne kıyafetimi bit pazarından aldım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Karsu: "Sahne kıyafetimi bit pazarından aldım" - Haberler Magazin
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