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Karsu'nun gözyaşları

Hürriyet - Haberler | Magazin
Karsu'nun gözyaşları

Karsu, Hollanda'nın Avrotros kanalında yayınlanan reality şov programı "Beste Zangers"ın bu yılki en dikkat çeken ismi oldu.

Karsu, Hollanda'nın Avrotros kanalında yayınlanan reality şov programı "Beste Zangers"ın bu yılki en dikkat çeken ismi oldu.

Her sanatçının bir diğerinin şarkısını seslendirdiği şovda Anneke van Giersbergen, Karsu'nun geçtiğimiz yıllarda cover'ladığı "Jest Oldu"yu söyledi. Giersbergen, Mustafa Sandal'ın bir döneme damga vuran şarkısını rock türünde İngilizce ve Türkçe olarak seslendirdi. Karsu, Türkçe sözleri duyunca gözyaşlarını tutamayıp "Türkçe" diye bağırdı.

Bu anlar, sosyal medyada günün konusu oldu. Giersbergen, gelen tepkiler üzerine Instagram hesabından Türkçe teşekkür edip "Bana yorum bırakan veya mesaj gönderen herkese sevgiler" dedi.

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