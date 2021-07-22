Karsu'dan Türk mutfağı
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Karsu'dan Türk mutfağı

Karsu'dan Türk mutfağı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Restorancı bir babanın kızı olan Karsu, ailesinin Hatay'dan gelen zengin mutfak kültürünü Hollanda'da yayın yapan 24 Kitchen kanalı için program haline getirdi.

Restorancı bir babanın kızı olan Karsu, ailesinin Hatay'dan gelen zengin mutfak kültürünü Hollanda'da yayın yapan 24 Kitchen kanalı için program haline getirdi. Ünlü müzisyen, mercimek çorbasından çılbıra, mantıdan gözlemeye kadar birçok Türk yemeğini kendi elleriyle hazırlayacak. Karsu, Felemenkçe yayınlanacak yemek programının haberini ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "Hayalim gerçek oldu! Artık Hollanda'da kendi Türk yemek programım var. Türk ailemin yemek tariflerini sizinle paylaşacağım. 9 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.00'de 24 Kitchen'da yayınlanacak."

Kaynak: Hürriyet

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