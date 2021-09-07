Karsu, Ankara'da konser verecek
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Karsu, Ankara'da konser verecek

Karsu, Ankara'da konser verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Hollanda'da doğan Türk kökenli sanatçı Karsu, 22 Eylül Çarşamba günü Ankara'da konser verecek.

Hollanda'da doğan Türk kökenli sanatçı Karsu, 22 Eylül Çarşamba günü Ankara'da konser verecek.

Hollanda ve Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı Karsu, caz, blues, soul, funk ve Türkiye'ye özel tınıları müziği ile buluşturmasının yanı sıra sahne performansı ve enerjisiyle de dinleyenleri kendine hayran bırakıyor. 2016 yılında Hollanda'nın önemli müzik ödüllerinden olan Edison World Jazz Ödülü'nü kazanarak Avrupa caz sahnesinde kendine güçlü bir yer edinen Karsu, orkestrasıyla birlikte 22 Eylül Çarşamba günü CSO Ada Ankara'da olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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