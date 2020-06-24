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Karslıoğlu: "Sektöre operatörler kazandırdık"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Denetimli Serbestlik Yükümlülerine iş makinası operatörlüğü ehliyeti sağlayarak bu konudaki hizmet eksiğinin giderdiklerini söyledi.

Karslıoğlu:
24.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:58

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Denetimli Serbestlik Yükümlülerine iş makinası operatörlüğü ehliyeti sağlayarak bu konudaki hizmet eksiğinin giderdiklerini söyledi.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sayım Azmaz, Adnan Kemali Ünal, Ziya Yamaç, Onur Işıklı ile Osman Çevik Adana Cumhuriyet Başsavcılığından Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ömer Faruk Yurdagül'ü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Karslıoğlu, "Yaklaşık iki yıldır Adana'da görev yapan Cumhuriyet Başsavcımız Ömer Faruk Yurdagül yeni adliye binası ve lojmanları ve yeni cezaevi ile alakalı çabaları çok büyüktür. İşlerin yapım onarım aşamalarında sağladığı kolaylıklar işlerin iyi ve çabuk olmasını sağlamıştır. Denetimli Serbestlik Yükümlülerine iş makinası operatörlüğü ehliyeti sağladık. Bu konudaki hizmet eksiğimize önemli katkı konularak ve eleman tıkanıklığına çare üretilip insanlarımıza da istihdam sağlandı" ifadelerini kullandı.

Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül, AKAMDER ve yönetim kurulunun ziyaretinden memnuniyetini belirterek "İki yıl aslında bir kamu görevinde fark koymak için yeterlidir ama, asıl üçüncü yıldan itibaren neticeleri almaya başlarsınız. Ama şükür iki yılda da geriye baktığımda adli anlamda da idari anlamda da güzel yaptık diyebileceğimiz çok şey oldu. Burada AKAMDER'e destekleri ve bizlere verdikleri daha fazla gayret ve çalışma şevki ve özellikle Göltepe Eğitim Tesislerindeki Mesciti kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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