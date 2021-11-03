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Karslıoğlu: "İmamoğlu Sulama Projesi'nin bitirilmesini arzu ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Karslıoğlu:

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Ülkemizin en önemli sulama projelerinden biri olan İmamoğlu Sulama Projesi'nin 4 milyarlık yatırımının kalan 2,5 milyarlık ödeneğinin sağlanarak bitirilmesini arzu ediyoruz" dedi.

İMAMOĞLU, ADANA (İHA) - Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Ülkemizin en önemli sulama projelerinden biri olan İmamoğlu Sulama Projesi'nin 4 milyarlık yatırımının kalan 2,5 milyarlık ödeneğinin sağlanarak bitirilmesini arzu ediyoruz" dedi.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, DSi 6. Bölge Müdürlüğü'ne atanan Köksal Buğra Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DSİ 6. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, "AKAMDER'in ziyaretinden memnuniyet duydum. Ayrıca iş ortağımız müteahhitlerimizin sorunları konusunda görüş alışverişinde bulunma imkanı bulduk. Elbette sıkıntıları biliyoruz. Bunun için kurum olarak yetkilerimiz çerçevesinde yardımcı olma gayreti içinde olacağız. DSİ olarak müteahhitlerimizle birlikte başarılı işler çıkaracağımızı umuyorum" dedi.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise Çukurova'nın Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olduğunu söyledi. Karslıoğlu, "Yatırım olarak ülkemizin çok önemli bir konumda olan Çukurova bölgemizin şahlanmasını bekliyoruz. Bu arada ülkemizin en önemli sulama projelerinden biri olan İmamoğlu Sulama Projesi'nin 4 milyarlık yatırımının kalan 2,5 milyarlık ödeneğinin sağlanarak bitirilmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Karslıoğlu: İmamoğlu Sulama Projesi'nin bitirilmesini arzu ediyoruz

Karslıoğlu: İmamoğlu Sulama Projesi'nin bitirilmesini arzu ediyoruz

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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