Karslılar evde kalmayı tercih etti
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Koronavirüs, Kars, Yaşam

Karslılar evde kalmayı tercih etti

Kars'ta, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısı sonrası sokaklar büyük orada boşaldı.

01.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:24
Karslılar evde kalmayı tercih etti

Kars'ta, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısı sonrası sokaklar büyük orada boşaldı.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısının dikkate alınmasıyla sokakların boşluğu göze çarptı. Özellikle kentin en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi'ndeki sessizlik ise dikkati çekti.

Karslıların yapılan uyarıların ardından evlerinde kalmaları yetkilileri de sevindirdi. Sürekli kentte polis araçlarından ve belediye hoparlöründen anonslar yapılarak vatandaşların uyarılmasının da caddelerin boş kalmasında etken olduğu görüldü. - KARS

Kaynak: İHA

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