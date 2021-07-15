15 Temmuz şehitleri için 250 araçla konvoy oluşturuldu
Konvoydan hava çekimi Araçların konvoy halinde ilerlemesi KARS - Kars'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, aralarında darbe gecesi tankların geçişini engellemesi için yollara koyulan iş makinelerinin de bulunduğu 250 araçla konvoy oluşturuldu.
Konvoydan hava çekimi
Araçların konvoy halinde ilerlemesi KARS - Kars'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, aralarında darbe gecesi tankların geçişini engellemesi için yollara koyulan iş makinelerinin de bulunduğu 250 araçla konvoy oluşturuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik