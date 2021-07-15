15 Temmuz şehitleri için 250 araçla konvoy oluşturuldu
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15 Temmuz şehitleri için 250 araçla konvoy oluşturuldu

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Konvoydan hava çekimi Araçların konvoy halinde ilerlemesi KARS - Kars'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, aralarında darbe gecesi tankların geçişini engellemesi için yollara koyulan iş makinelerinin de bulunduğu 250 araçla konvoy oluşturuldu.

Konvoydan hava çekimi

Araçların konvoy halinde ilerlemesi KARS - Kars'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, aralarında darbe gecesi tankların geçişini engellemesi için yollara koyulan iş makinelerinin de bulunduğu 250 araçla konvoy oluşturuldu.

15 Temmuz şehitleri için 250 araçla konvoy oluşturuldu
15 Temmuz şehitleri için 250 araçla konvoy oluşturuldu
15 Temmuz şehitleri için 250 araçla konvoy oluşturuldu
15 Temmuz şehitleri için 250 araçla konvoy oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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