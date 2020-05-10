Karslı vatandaştan şehit annelerine duygulu kutlama
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Karslı vatandaştan şehit annelerine duygulu kutlama

Karslı vatandaştan şehit annelerine duygulu kutlama
10.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:14

Kars'ta şehit annelerinin Anneler Günü'nü çiçek, çikolata, başörtü, kolonya ve bir mektuptan oluşan hediye paketiyle kutlayan vatandaş, şehit annelerine duygulu anlar yaşattı.

Kars'ta şehit annelerinin Anneler Günü'nü çiçek, çikolata, başörtü, kolonya ve bir mektuptan oluşan hediye paketiyle kutlayan vatandaş, şehit annelerine duygulu anlar yaşattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Karslı bir vatandaş, Anneler Günü'nde şehit anneleri için çiçek, çikolata, başörtü, kolonya ve bir mektuptan oluşan hediye paketleri hazırladı. Kars Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Muhsin Akçay, vatandaşın kendisine ulaşması üzerine hediye paketleri ile şehit annelerinin kapısını çalarak Anneler Günü'nü kutladı. Duygulu anların yaşandığı ziyarette şehit anneleri, bu ziyaretin anlamının kendileri için çok büyük sevinç ve mutluluk olduğunu dile getirdiler. Vatandaşın şehit annelerine yazdığı mektup ise duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

"Bizleri oğlun yerine koy annem"

İsminin açıklanmasını istemeyen Karslı vatandaş, şehit annelerine gönderdiği "Sevgili Annem" diye başlayan mektupta, "Bugün senin günün. Bu mübarek Ramazan ayının bu güzel gününde senin bir yanın eksik değil annem, vatan hainleri senin bir evladını almış olsa da senin binlerce evladın var ve biz senin evlatların olarak her zaman yanınızdayız annem. Sakın ağlama annem, sana düşen gözyaşı değil, şehidinle gurur duymaktır. Biliyoruz, kendi oğlun gibi olmayacak ama bizleri oğlunun yerine koy ve bu mübarek günde senin her zaman yanında olduğumuzu bil. Anneler Günü'nü kutlar, ellerinden öperim annem" diye duygularını dile getirdi.

Kars Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Muhsin Akçay, "İsminin gizli kalmasını isteyen vatansever bir Karslı hemşehrimiz hem içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında hem de bugünün Anneler Günü olması nedeniyle derneğimiz aracılığıyla Kars genelindeki şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlamak istedi. Biz de bu onur ve gurur verici olaya şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatansever hemşehrimizin gönderdiği mektup ve hediyeleri annelerimize ulaştırdık. Hemşehrimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Derneğin belirlemiş olduğu 22 şehit ve gazi ailesine de gıda yardımı yapan vatandaşın kimliği ise şehirde merak konusu oldu. - KARS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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