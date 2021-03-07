Karslı "süper babaanne"nin torunlarına güzel yaşam sunma mücadelesi
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Karslı "süper babaanne"nin torunlarına güzel yaşam sunma mücadelesi

07.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:42

Karslı 58 yaşındaki Sevim Tunalı, annesiz ve babasız kalan biri engelli 2 torununa 3 yıldır hem annelik hem babalık yapıyor.

Karslı 58 yaşındaki Sevim Tunalı, annesiz ve babasız kalan biri engelli 2 torununa 3 yıldır hem annelik hem babalık yapıyor.

Kaleiçi Mahallesi'nde yaşayan Tunalı'nın oğlu kansere yenik düşerek hayatını kaybettikten sonra gelini de çocuklarını bırakarak evden ayrıldı.

Bedensel engelli 7 yaşındaki Enes ile 8 yaşındaki ağabeyi Turgut Can'ı 3 yıldır hem anne hem de baba şefkatiyle büyüten Tunalı, Kars Belediyesinin evde yaşlı bakım hizmeti ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün desteğiyle geçimini sağlıyor.

İlkokula giden Turgut Can'ın eğitimi ve fizik tedavi gören engelli Enes'in şifa bulması için çabalayan Tunalı, torunlarına ebeveynlerinin yokluğunu hissettirmemek ve güzel yaşam sunmak amacıyla mücadele veriyor.

Torunlarının üşümemesi için sabahın erken saatlerinde uyanarak soba yakan Tunalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torunlarını çok sevdiğini ve elinden geldiğince onlara güzel yaşam kurabilmek için mücadele ettiğini söyledi.

"Bir evde beraber yaşıyoruz ve kimsemiz yok"

Torunlarına hem annelik hem de babalık yaptığını ifade eden Tunalı, şöyle konuştu:

"3 yıldır torunlarıma ben bakıyorum. Bir evde beraber yaşıyoruz ve kimsemiz yok. İhtiyaçlarımızı tek başıma karşılıyorum. Çarşıya gidiyorum, alışveriş yapıyorum. Çocukların yiyeceklerini, giyeceklerini ben alıyorum. Eve gelip sobayı yakıp yemek yapıyorum. Çamaşırlarını yıkıyorum, bir anne baba ne yapıyorsa ben de onları yapıyorum."

Tunalı, küçük torunun engelli olduğunu, diğer torununun da okula gittiğini anlattı.

Torunun okuması için çaba gösterdiğini dile getiren Tunalı, "Küçük torunum engelli olduğu için daha çok ilgiye ihtiyacı var. Engelli torunumun fizik tedavisi için uğraşıyorum. Torunlarım beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Anne ve babalarının yokluğunu hissettirmemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum." diye konuştu.

Karslı 'süper babaanne'nin torunlarına güzel yaşam sunma mücadelesi
Karslı 'süper babaanne'nin torunlarına güzel yaşam sunma mücadelesi
Karslı 'süper babaanne'nin torunlarına güzel yaşam sunma mücadelesi
Karslı 'süper babaanne'nin torunlarına güzel yaşam sunma mücadelesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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