Karslı şehidin cenazesi memleketine getirildi

06.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:26

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın cenazesi havayolu ile Kars'a geldi. 28 yaşındaki şehit Avcı için düzenlenen törende baba Asim ve anne Bahar Avcı ile Kars Valisi Türker Öksüz gözyaşlarını tutamadı.



Kars Harakani Havaalanı'nda şehidi, Vali Türker Öksüz, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, şehidin yakınları, şehit Oğuzhan Ulaş Avcı'nın silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.



Silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçaktan alınan, Türk bayrağına sarılı Karslı şehit Oğuzhan Ulaş Avcı'nın naaşı Selim Belediyesine ait cenaze aracına konuldu. Bu sıra Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş şehit uzman çavuş için dua okudu.



Avcı'nın cenazesi yarın cuma namazını müteakip Arpaçay'da defnedilecek. - KARS

Kaynak: İHA