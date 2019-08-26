26.08.2019 23:17

Karslı öğrencilerin Malazgirt sevinci kısa sürdü

Yetki belgesi olmayan araçlarla yola çıkan öğrencilere polis izin vermedi

Araçlardan inen öğrenciler evlerinin yolunu tuttu

KARS - Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Kars'tan yola çıkan öğrencilerin bir kısmının sevinçleri kısa sürdü. Yetki belgesi olmayan araçlarla yola çıkan öğrencilerin taşımasına polis izin vermedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kars İl Müdürlüğü 220 öğrenciyi Malazgirt etkinliklerine taşımak için Kars'tan 7 firmaya ve Erzurum'dan 1 firmaya teklif verdi. Teklif Erzurumlu firmada kaldı. Bunun üzerine firma öğrencileri taşıyacak yarım otobüsleri Kars'a gönderdi. Kars'a gelen araçlara öğrenciler bindirilerek Malazgirt'e yola çıktı. Ancak 3 aracın çıkışına trafik ekipleri izin vermedi. Bir süre araçlarda bekleyen öğrenciler daha sonra araçlardan indirilerek evlerine gönderildi. Araçların S plaka olduğu ve taşıma yetkileri bulunmadığı için trafik ekiplerince öğrenciler boşaltıldıktan sonra Erzurum'a geri gönderildi.

Öte yandan yaklaşık 1 haftadır Malazgirt'e gitme hayalleri kuran öğrencilerin sevinçleri kısa sürdü. Aileleriyle birlikte Valilik Binası önüne gelen öğrenciler, kısa sürede olsa araçlara bindi. Daha sonra araçlardan indirilen öğrenciler üzgün bir şekilde evlerinin yolunu tuttu.

'Öğrenci valisi tepki gösterdi"

Çocuğunun hayal kırıklığına uğradığını ifade eden öğrenci velisi Ayhan Sural, "Erzurumlulara vermişler ihaleyi, onlarda 'servis' plakayla gelmişler yetkisi yok, bir şeyi yok, çocukları emanet edip gönderiyorlar. Oda olmuyor. Tabi çocuğum mağdur oldu. Diğerleri gitti, bu çocuk burada kaldı. Olur mu böyle şey? En 30 kişi vardı. Hepsi geri kaldı" dedi.

Öte yandan Erzurum'dan ihaleyi alan ilgili firmanın araçlarıyla 220 öğrenciden 82'si yetki belgesi bulunan araçlarla Malazgirt'e yola çıkarken, 138 öğrenci ise yetki belgesi olmayan araçlara bindirildi. Ancak trafik ekipleri bu araçların yola çıkmasına yetki belgeleri olmadığı için izin vermedi. Bunun üzerine araçlardan indirilen 138 öğrenciler ise üzgün bir şekilde evlerinin yolunu tuttu. Yetki belgesi olmayan araçlar ise öğrencileri indirdikten sonra boş bir şekilde Erzurum'a geri gitti.

Kaynak: İHA