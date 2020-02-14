Karslı öğrencilerden Elazığ'a yardım desteği
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Karslı öğrencilerden Elazığ'a yardım desteği

Kars'ta öğrenciler Elazığ'da meydana gelen depremden zarar gören depremzedelere gönderilmek üzere gıda kolileri hazırladı.

14.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:56
Karslı öğrencilerden Elazığ'a yardım desteği

'ta öğrenciler 'da meydana gelen depremden zarar gören depremzedelere gönderilmek üzere gıda kolileri hazırladı.


Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı mağdur durumda olan afetzedelere, İlkokulu öğrencileri öğretmenlerinin destekleriyle hazırladıkları içerisinde gıda malzemeleri olan kolileri AFAD İl Müdürlüğü'ne teslim ettiler.


Yenişehir İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan içerisi gıda malzemesi dolu koliler, AFAD'ın aracılığıyla Elazığ'a ulaştırılacak.


Yenişehir İlkokulu öğrencilerinin örnek davranışına öğretmen ve velilileri duygulandırdı. - KARS

Kaynak: İHA
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