Karslı minikler uzayı keşfetti
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Karslı minikler uzayı keşfetti

Karslı minikler uzayı keşfetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi, kentteki çocukları uzayla buluşturdu.

İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi, kentteki çocukları uzayla buluşturdu.

Serhat Kalkınma Ajansı destekli İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi tarafından Astrokars Astronomi ve Teknoloji Atölyesi Projesi hayata geçirildi. Yaz kuran kurslarındaki öğrencilerle başlayan proje yıl boyunca devam edecek ve kentteki tüm öğrenciler kitaplarda okudukları uzay ile ilgili tüm bilgileri Planetaryum Çadırında görecekler.

Fethiye Cami bahçesinde başlayan projenin açılış konuşmasını yapan İlim Yayma Cemiyeti Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş, "Bugün burada öğrencilerimizle birlikte Planetaryum Çadırı ile birlikte uzay gözleme ve izleme işlemlerinde bulunacağız inşallah. Daha öncede Serhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen serhat akademi programımızda robotik kodlama, insansız hava yapımı, yazılım konulu bir projemiz vardı o halen devam etmektedir. Bu projemizde onun bağlantısı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan geçti, köy okullarımıza, mahallelerimizdeki okullarımıza giderek uzay cisimlerini izlemeye ulaşmış olacağız. Planetaryum Çadırımızın içerisinde belirli filmlerle uzaydaki cisimleri öğrencilerimizle buluşturacağız. Bu demektir ki öğrencilerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı uzay bilinci konusunda bilinçlendirmek ve o konuda da geleceğe yönelik herhangi bir iş kaynağı oluşumu konusunda olumlu bir adım atmak anlamına gelmektedir. Bugün ve yarın yaz kuran kurslarımızdaki okuyan yaklaşık 1000'e yakın öğrencilerimizle birlikte olacağız. Etkinliklerimiz yıl boyunca aralıksız devam edecek" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler gruplar halinde Planetaryum Çadırına alınarak uzay hakkında bilgilendirildi. - KARS

Karslı minikler uzayı keşfetti
Karslı minikler uzayı keşfetti
Karslı minikler uzayı keşfetti
Karslı minikler uzayı keşfetti
Karslı minikler uzayı keşfetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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