Karslı minik öğrenciler harçlıklarıyla köy okulundaki kardeşlerine hediye aldı
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Karslı minik öğrenciler harçlıklarıyla köy okulundaki kardeşlerine hediye aldı

Yenişehir İlkokulu'nun minik öğrencileri, 'Bir Kalem Sende Ver' projesi kapsamında köy okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdiler.

03.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:09
Karslı minik öğrenciler harçlıklarıyla köy okulundaki kardeşlerine hediye aldı

İlkokulu'nun minik öğrencileri, 'Bir Kalem Sende Ver' projesi kapsamında köy okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdiler.


Yenişehir İlkokulu minik öğrenciler, harçlıklarından artırdıkları paralarla 'a bağlı Köyü ilkokulunda eğitim öğretim gören öğrencileri ziyaret ederek yanlarında getirdikleri kırtasiye malzemeleriyle birlikte çeşitli hediyeler vererek anlamlı bir gönül bağı kurdular.


Bir süre öğrencilere sohbet eden mini,k öğrenciler daha sonra Arpaçay Akçakale Köyü'nden ayrıldılar. Yeni Şehir İlkokulu'nun bu tür etkinliklerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA
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