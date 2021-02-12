Karslı köylüler dostluk maçlarında "cirit" atıyor
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Karslı köylüler dostluk maçlarında "cirit" atıyor

12.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:12

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen geleneksel atlı spor dallarından cirit, Kars'ta köylüler tarafından yapılan dostluk maçlarıyla yaşatılıyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen geleneksel atlı spor dallarından cirit, Kars'ta köylüler tarafından yapılan dostluk maçlarıyla yaşatılıyor.

Selim ilçesinde özellikle kış aylarında kar yağışının ardından köylüler atlarını cirit sahasına sürerek gösteri maçları düzenliyor.

Sabah erken saatlerde, atlarını ahırdan çıkartıp hazırlıkları yaptıktan sonra belirlenen köyde bir araya gelen ciritçiler, kar üzerinde atlarını sahaya sürüyor.

Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü Başkanı İlhami Yıldız, cirit sporunu dostluk havasında yaptıkları müsabakalarla yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen alanlarda cirit oynadıklarını ifade eden Yıldız, "Karlı alanlarda cirit daha güzel oluyor. Burada geçmişten gelen ata sporunu yaşatıyoruz. Köylüler burada birleşti ve bu sporu yaşatmak için mücadele ediyor. Bu sporun unutulmaması için herkesin bu spora gönül vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Karslı köylüler dostluk maçlarında 'cirit' atıyor
Karslı köylüler dostluk maçlarında 'cirit' atıyor
Karslı köylüler dostluk maçlarında 'cirit' atıyor
Karslı köylüler dostluk maçlarında 'cirit' atıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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