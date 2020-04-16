Karslı kadınlar, sağlıkçılar için maske üretiyor Karslı kadınlar, çocuklarını komşularına ya da evlerinde bırakıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için Halk Eğitim Merkezinde maske üretiyor.

Karslı kadınlar, çocuklarını komşularına ya da evlerinde bırakıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için Halk Eğitim Merkezinde maske üretiyor.

Valilik öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle işe koyulan gönüllü kadınlar, fedakarca çalışan sağlık personeli için yoğun mesai yapıyor.

İl ve ilçelerdeki 63 kadının haftalık ürettiği 9 bin maske, hastanelerdeki görevlilere dağıtılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ediliyor.

"Herkes ailesini, eşini, çocuğunu bırakarak buraya geliyor"

Maske üreten kadınların başındaki moda tasarım öğretmeni Neslihan Demirci, AA muhabirine, usta öğreticilerle bu işe baş koyduklarını söyledi.

Haftalık 9 bin maske üretimi hedeflediklerini anlatan Demirci, "Bu rakamlara ulaştık, daha da üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kadınların, ailesini, eşini, çocuğunu bırakarak fedakarca çalıştığını dile getiren Demirci, şöyle konuştu:

"İnşallah bu süreci birlikte atlatacağız. Burada virüsü unutup çalışmalarımıza yoğunlaşıyoruz. Çünkü amacımız sağlık çalışanlarına, vatandaşlara katkı sağlamak. Sağlık çalışanları nasıl evlerini, çocuklarını unutup çalışıyorsa biz de unutuyoruz ama sağlıkçılarımız hep aklımızda. Yolumuza da devam edeceğiz."

"Nene Hatun'un torunlarıyız"

Usta öğretici, üç çocuk annesi Nazlı Aydemir ise kentteki kadınlarla el ele vererek maske üretmek için seferber olduklarını belirtti.

Böyle günlerde herkesin devlete destek olması gerektiğini vurgulayan Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Nene Hatun'un torunlarıyız. Elimizden ne geliyorsa onu yapacağız, sonuna kadar da devam edeceğiz. Birilerine destek olduğumuz için mutlu oluyoruz, severek çalışıyoruz. Çoğumuz, çocuklarını komşularına emanet ederek buraya geliyor ve bundan da kimse şikayetçi değil. Anneler olarak tabii fedakarlık yapacağız, elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz."

Üretim yapan kadınlardan dört çocuk annesi Altun Aynurbey de "Çok güzel bir ortamımız var, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devletimize, milletimize yararlı bir iş yaptığımız için mutluyuz. Bizler de eve kapanmıştık ama bu iş çıkınca koşarak geldik. Herkes işini biliyor, birbirimizi destekleyerek çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA