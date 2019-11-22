Karslı işadamından "Sende Bir Öğrenciye Kardeş Ol" kampanyası

22.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:46

Kars Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İşadamı Yasin Aşkın Yıldırım, KAÜ'de eğitim gören Türk Cumhuriyetleri ve Afrika kökenli 100 öğrenciye yönelik başlattığı 'Sende Bir Öğrenciye Kardeş Ol' kampanyası çerçevesinde yemek kartı vererek destek oldu.



Kars Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Aşkın Yıldırım, başlatmış olduğu kampanya bütün siyasi parti liderlerini, 81 İl milletvekillerini, tüm belediye başkanlarını da davet etti.



2019 yılı itibariyle 129 devlet Üniversitesi ve 77 Vakıf Üniversitesi olmak üzere toplam 209 Üniversite'nin rektör ve öğretim görevlilerini ve illerdeki iş adamlarına,'Sende Bir Öğrenciye Kardeş Ol' kampanyasına destek olma çağrısı yapan Yasin Aşkın Yıldırım, "Her il kendi bünyesinde bulunan Üniversite de okuyan yabancı uyruklu ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi Üniversiteler bünyesinde tespit ederek çalışma başlatmalıdır. İhtiyaç sahibi bütün öğrencilerimize yemek kartı kampanyasına destek vererek onlara küçükte olsa katkı sunmalıyız" dedi.



Yıldırım, Kars Kafkas Üniversitesi'nden başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda Üniversite bünyesinde Sağlık Kültür Daire Başkanlığı'ndan temin ettiği yemek kartlarını, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika kökenli 100 öğrenciye dağıtmaya başladı.



Yıldırım, başlattığı kampanyada kendisine öğrenci tespitlerinde destek olan KAÜ Araştırma görevlisi ve Uluslar Arası Öğrenci Koordinatörü Serdar Bay'a teşekkür etti.



Yıldırım, kampanyayla öğrencilerin eğitimlerine bir nebzede olsa katkı sunduğunu düşünerek, başlattığı kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini kaydetti. - KARS

Kaynak: İHA