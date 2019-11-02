Karslı işadamı Yıldırım, Taziye Evleri'nin iç donanımına destek verdi

02.11.2019 11:39

Kars'ta 4 yıldır bir türlü açılamayan Alparslan, Yenimahalle ve Asrı Mezarlığı Taziye Evleri'nin iç donanım malzemeleri iş adamı Yasin Aşkın Yıldırım, tarafından alındı.



Yıldırım'ın girişimleriyle tamamlanan Taziye Evleri, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.



Kars'ta ilk Taziye Evi'ni yaptırdıktan sonra her mahalleye bir Taziye Evi yaptıracağını sözünü veren Yıldırım, sözlerini tek tek yerine getiriyor.



İş adamı Yasin Aşkın Yıldırım, "Kars'ta son yıllarda yaygın hale gelen taziye kültürü ile vatandaşlar arasında dayanışma ruhu ve kardeşlik duyguları pekişerek büyümeye devam ediyor. Şehrin farklı noktaları ile köylerde inşa edilen taziye evleri, taziye sahipleri için bir kolaylık sağlarken, taziyeye gelen vatandaşlarda da dayanışma ruhunu canlı tutuyor" dedi.



Yıldırım, "Bundan 3-5 yıl evvel evlerde kabul edilen taziyeler, taziye sahipleri için birçok sıkıntıya neden olmakla birlikte günlerce veya haftalarca sürmesi nedeniyle ayrıca ciddi maddi külfetlere neden oluyordu. Çok şükür bu gün bir bir taziye sahiplerinin omuzlarındaki yükü bir nebze de olsa hafifletiyor halkın dualarını alıyor ve mutlu oluyorum" diye konuştu.



Mahallenin Taziye Evi'nin hizmete açıldığını ifade eden Alparslan Mahallesi Muhtarı Rüstem Bağışlar, "Taziye evleri çok önemli bir hizmet. Öncelikle bu taziye evini yapan ve yapılmasında da emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" Herkesin cenazesi ve taziyeleri oluyor. Bu durumlarda da taziye evleri çok büyük önem taşıyor. Gelen misafirlerimizi rahatça ağırlayabiliyoruz. Kendi evimizde olsa biz bu kadar misafiri aynı anda ağırlamamız mümkün değildi. İş adamımız Yasin Aşkın Yıldırım'dan ricada bulunduk mahallemiz de var olan fakat bir türlü açılamayan taziye evinin iç donanımını karşılayarak açılmasına vesile oldu. Şahsım ve mahalle sakinleri adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İHA