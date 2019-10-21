Karslı işadamı Yıldırım'dan öğretmenlere büro malzemesi desteği

21.10.2019 16:30

Karslı işadamı Yasin Aşkın Yıldırım, köy okullarında görev yapan öğretmenlere daha sağlıklı ortamlarda çalışabilmeleri için büro malzemesi desteğinde bulunacak.



Yıldırım, 25 köy okulu öğretmenine büro masası ve koltuklarını alarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edecek.



İşadamı Yasin Aşkın Yıldırım, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı münasebetiyle öğretmenlerin güç koşullar altında özellikle kırsal kesimde köylerde görev yapıyor. Öğrencilerimizin yetişmeleri noktasında yapmış oldukları fedakarlıklar karşısında bir takım sıkıntılarla karşılaştıkları hepimizin malumudur. Ufak bir katkıda olsa geçen yıl Sarıkamış, Digor olmak üzere bu yılda Kağızman, Arpaçay, Susuz, Selim, Akyaka İlçelerine bağlı 25 köy okulu öğretmenlerine daha iyi bir ortamda çalışmaları için büro masası ve koltuk aldım. Bunları İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edeceğim" dedi.



Yıldırım, "Günümüzde ülkelerin, nitelikli insan gücü elde etmek için, kaynaklarını büyük ölçüde seferber ettikleri görülmektedir. Çünkü bir ülkenin kalkınması ve ilerlemesi nitelikli insan gücüne bağlıdır. Nitelikli insan gücünün elde edilmesi ise, öğretmenin başarısıyla yakından ilgilidir. Bu yüzden öğretmenlik mesleği en fazla çalışmayı, duyarlılığı ve sorumluluğu gerektiren bir görevdir. Atatürk 'ün "Eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır, ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder" sözünü hatırlatır. Kutsal bir meslek olan öğretmenlik mesleğini icra eden bütün eğitimci ordusunun bu bilinçle hareket etmeleri temennisiyle, Öncelikle köy okulları olmak üzere yeni atanan öğretmenlerimize hoş geldiniz diyor, ahlaklı, erdemli, dinine, vatan ve milletine bağlı istikbal vaat eden öğrenciler yetiştirmelerini diliyorum" diye konuştu.



İşadamı Yasin Aşkın Yıldırım, öğretmenler için aldığı büro malzemeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edecek. Öğretmenlerin büro malzemelerinin dağıtımı Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılacak. - KARS

Kaynak: İHA