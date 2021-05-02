Karslı iş adamından ihtiyaç sahiplerine yardım
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Karslı iş adamından ihtiyaç sahiplerine yardım

Karslı iş adamından ihtiyaç sahiplerine yardım
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Karslı iş adamlarından Vahit Tanrıverdi'nin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla, ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtılıyor.

Karslı iş adamlarından Vahit Tanrıverdi'nin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla, ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtılıyor.

Gıda kolisi, çocuk maması, çocuk bezi, giyim, oyuncak, ayakkabı ve kırtasiye malzemesinden oluşan yardımlar belirlenen ailelere ulaştırılıyor.

Malzemelerin dağıtımını üstlenen Sarıkamış Değişim Derneği Başkanı Saim Ucun ile koordinatör Tarkan Keskin, yardımları muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.

Ucun, Karslı işadamı Vahit Tanrıverdi'nin ramazanda imkanları kısıtlı vatandaşlara bir nebzede olsa katkı sunmasının önemli olduğunu söyledi.

Kent genelinde 10 gün sürecek dağıtımı gönüllü ekipler ile yapıldığını ifade eden Ucun, "Bizler zifiri karanlıkta bulutların ardına saklanan yıldızları düşünerek umut kuranlarız. Bu süreçte Kars'a umut olan çoluk çocuk herkesin yüzünü güldüren çocukların Vahit amcalarına sonsuz teşekkür ederim. Bu iyilik kervanına lokomotif olan, bizlere umut veren ve yüreği şehri için atan değerli ağabeyimize minnettarız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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