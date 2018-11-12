Karslı Esnafa Ait Aracın Plakasını Gören, Durdurup Fotoğraf Çektiriyor

Karslı Derman Alparslan'ın Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihli otomobilinin plakası yoğun ilgi görüyor. Plakaya çok talipli çıktığını söyleyen 38 yaşındaki Derman Alparslan, park halindeki aracının yanına gelenlerin fotoğraf çektirdiğini bildirdi.

"ATAMIZIN DEĞERİNE PAHA BİÇİLEMEZ"

Atatürk hayranlarının plakaya yoğun ilgi gösterdiğini, belirten Alparslan, "Otomobilim 30 bin lira ederken, üzerindeki plakaya 50 bin lira verdiler. 06 Ankara'nın plaka numarası, DA dünya adamı ve 1881'de Atatürk'ün doğum yılı. Bu plaka yaklaşık 2 yıldır bende. Çok taliplisi var. Atamızın değerine paha biçilemez" dedi.

İşte Atatürk hayranlarının durdurduğu o araç;