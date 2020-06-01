Karslı dolmuşçular yetkililere seslendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karslı dolmuşçular yetkililere seslendi

Kars'ta 96 dolmuş sahibi HDP'li belediyenin 'dolmuş ihalesi'ni protesto etmek için eylem yaptı.

Karslı dolmuşçular yetkililere seslendi
01.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:27

Kars'ta 96 dolmuş sahibi HDP'li belediyenin 'dolmuş ihalesi'ni protesto etmek için eylem yaptı. Dolmuşçular, yetkililere seslenerek, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

Kars Dolmuş ve Halk Otobüsü esnafı, Cumhuriyet Meydanı'nda seslerini duyurmak için kontak kapatarak Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'i protesto etti. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen dolmuş ve halk otobüsü esnafının kontak kapattı. Yıllarca herhangi bir sıkıntı yaşamadan işlerini yürüttüklerini ifade eden dolmuşçular, Başkan Bilgen'in dolmuşçu esnafını bitirmek için her yolu denediğini söyledi.

Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Okan Ulakçı, yarın Kars Belediye Başkanlığı nezdinde bir ihale yapılacağını ve yetkililerin bu ihalenin hazırlığını, aşamalarını, kimlere verilmeye çalışıldığını araştırmaları gerektiğine dikkat çekti.

Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Okan Ulakçı, "Kars belediye başkanlığı, tüm Kars hizmet etmek zorunda olan kuruluştur. Bizleri kendisine hedef belirleyip, sanki Kars halkından değilmişiz gibi davranışları ile her anlamda ayrımcılığın en kötü örneğini göstermektedir. Biz siyasi olarak bir araya gelmedik. Her düşünceden, her etnik kesimden insanlar bugün buradalar. Hepsinin ortak derdi evlerinin ekmeği çoluk çocuğunun rızkıdır. Yıllardır yaptığımız işimiz elimizden alınmaya çalışılıyor. Bu yapılırken de kanuna ve vicdana aykırı şekilde işler yapılmaktadır. Yarın Kars Belediye Başkanlığı nezdinde bir ihale yapılmaya çalışılmaktadır. Yetkili devlet kuruluşlarının bu ihalenin hazırlığını, aşamalarını, kimlere verilmeye çalışıldığını araştırmasını talep ediyoruz. Bugün Kars Belediye Başkanının yaptığı birçok işlem gibi bunun altından başka şeylerin çıkabileceğini düşünmekteyiz. Bizlerin mağduriyeti tüm tüm şehrin mağduriyetine dönüşecektir. Bizler özverili bir şekilde işlerimizi yapmaya çalışırken, önümüzün bu şekilde kesilerek ekmeğimizin elimizden alınmasını devletin bilgisine sunuyoruz" dedi.

Mağdur olduğunu belirten dolmuşçular, "Türkiye'nin 81 ilinde bu yasa devam ediyor, Kars hariç. Biz sayın yetkililere sesleniyoruz, Kars'a bir el atsınlar. Allah rızası için Kovid-19 zaten milleti, esnafı içeri tıkadı, Kars Belediyesi maalesef halkı sokağa döktü. Gelen bir tokmak vuruyor, giden bir tokmak vuruyor" diye konuştular.

Kars'ta kontak kapatan dolmuşçular yarın belediye binasına aileleriyle, çocuklarıyla birlikte gidecek. Dolmuşçular Başkan Ayhan Bilgen'in kendilerini yokuşa sürdüğünü ileri sürerek yetkililerden yardım istedi. - KARS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
86 yıl önce Atatürk'e ayran ikram eden kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı
86 yıl önce Atatürk'e ayran ikram eden kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Esra Erol Seda Sayan Hande Ataizi
Spor Falcao Ozan Kabak Metin Oktay İlhan Cavcav Nihat Özdemir
Daha Fazla Şehit Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Karslı dolmuşçular yetkililere seslendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 15:26:58. #1.14#
title