Karslı çocukların bidonlarla kızak eğlencesi

16.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:50

Kars'ta çocuklar, kar yağışının ardından buzla kaplanan caddelerde bidondan yaptıkları kızaklarla kayak yaptı.

Kaleiçi Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, bidondan yaptıkları kızaklarla kayak yaparak eğlenceli zaman geçiriyor.

Soğuk havaya aldırış etmeden gönüllerince eğlenen çocukların kayak eğlencesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklardan Kadir Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla bir araya gelerek kızak kaydıklarını söyledi.

Caddeleri kayak pistine dönüştürdüklerini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Hava çok soğuk ama bizim umurumuzda değil, dışarı çıkıyoruz, kayıyoruz, yarış yapıyoruz. Kızaklarımızla yokuş aşağıya kayıyoruz, hep birlikte çok eğleniyoruz. Hava soğuk ama biz oyun oynayarak ısınıyoruz. Kayak yaptıktan sonra kar topu oynuyoruz, bazen de kardan adam yapıyoruz. Böylelikle karın tadını çıkararak çok eğleniyoruz."

Çocuklardan Yağız Koç da ödevlerini bitirdikten sonra arkadaşlarıyla bir araya gelerek kızak kaydıklarını belirterek, "Okuldan geldiğimde yemeğimi yiyorum, ödevlerimi yapıyorum sonra arkadaşlarımla toplanıp kızak kaymaya gidiyorum. Çok güzel eğlenceli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA