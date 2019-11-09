Karslı çocuklar emniyetin projesiyle "en iyi ses" olabilmek için yarıştı

09.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:36

Karslı çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğünün "Umutlu Yarınlar İçin Takipteyiz-2" projesi kapsamında en iyi şarkıyı seslendirebilmek için yarıştı.

Finali İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "sesimiz emniyette" etkinliğinde 11 öğrenci, performanslarını sergilemek için müzik öğretmenlerinden oluşan jürinin karşısına çıktı.

Oldukça renkli anların yaşandığı ve çocukların birbirinden güzel parçalar seslendirdiği yarışmada, aileler de çocuklarını yalnız bırakmayarak destek oldu. Yarışmada Aleyna Parim 1'inci, İrem Hasar 2'nci, Senanur Demir ise 3'üncülük elde etti. Dereceye giren çocuklara bisiklet hediye edildi.

Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Aksu, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların sosyalleşmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Aksu, şöyle konuştu:

"Bizim nazarımızda bütün çocuklarımız başarılı olmuştur ama her yarışmanın doğası gereği 1'incisi, 2'ncisi, 3'üncüsü olacak. Buradaki 11 çocuğumuz performans sergiledi, arka planda ise bir çok yavrumuz okullarında performans sergileyip, elemelerden geçip buralara kadar geldi. Çocukların sosyalleşebilmesi adına böyle bir faaliyetine bulunduk. Emniyet Müdürümüzle bir şeyler konuştuk, şimdilik ihtimal ama 2'nci yarışmamızda Acun Ilıcalı ağabeyinizi jürisiyle beraber getirebiliriz."

Yarışmada 1'inci olan Aleyna Parim de kazanabilmek için çok çalıştığını belirterek, "Öğretmenlerime teşekkür ediyorum, bu yarışma için okuldan beni seçtiler ve her zaman benim arkamda durdular. En iyi performansı sergilemek için öğretmenlerimle çalıştık, emek verdik ve sonucunda da çok mutlu oldum." diye konuştu.

Kaynak: AA