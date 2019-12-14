Karslı çocuklar "can dostları" ile eğitim yuvalarını paylaşıyor

14.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:52

Kars Can Dostları Derneği üyeleri, öğrencileri okullarında sokak hayvanlarıyla buluşturuyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte sokak hayvanlarının sahipsiz ve bakımsız kalmaması için çalışma yürüten dernek üyeleri, Kars Valiliği koordinesindeki İl Hayvan Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda proje başlattı.

Dernek üyeleri ilk olarak, kentte belirlenen okullara gidip öğrencilere yönelik eğitim programları düzenledi. Daha önce bakımı ve aşıları yapılmış sokak hayvanlarının da götürüldüğü eğitimlere, çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Eğitim sonrası, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan proje kapsamında okullara kedi ve köpekleri de sahiplendiren dernek üyeleri, bu şekilde hem öğrencilerin bilinçlenmesini hem de hayvanların korunmasını hedefliyor.

"Can dostları" ile eğitim yuvalarını paylaşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, teneffüslerde sahiplendikleri sokak hayvanlarıyla oynayarak güzel vakit geçiriyor.

"Tüm okullara ulaşmak istiyoruz"

Kars Can Dostları Derneği Başkanı Berivan Buğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik artan şiddete karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

Bu düşünceyle çalışma başlattıklarını anlatan Buğan, şöyle konuştu:

"Bu önleme 'Ağaç yaşken eğilir.' diyerek çocuklardan başladık. İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısına katılarak şehrimizde yaşanan tüm problemleri dile getirdik. Çocukları eğitmek istediğimizi ilettik. Milli Eğitim Bakanlığımızın onayladığı projeler çerçevesinde çocuklarımıza seminerler düzenledik. Elimizden geldiğince tüm okullara ulaşarak tüm çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz."

Buğan, öğrencileri sokak hayvanları konusunda bilgilendirdiklerini belirterek, "Okullara talep doğrultusunda kedi veya köpekleri sahiplendiriyoruz. Bu sayede çocuklara, sokak hayvanlarıyla yaşayabileceklerini göstermiş oluyoruz. Onlar bizim yaşam alanlarımızda yaşamak zorunda, başka şansları yok." dedi.

Dernek üyelerinden Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Hale Şara da çocukların, eğitimler sayesinde köpeklere karşı korkularını yendiğini dile getirdi.

Şara, "Aşılı köpekler nasıl belli olur, bir köpek ne zaman ve neden saldırır, bunları çocuklara anlatıyoruz. Köpeğe zarar veren birini gördüklerinde ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Çocukları bilgilendirmeye çalışıyoruz ki yarın için umudumuz olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA