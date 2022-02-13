Karslı çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karslı çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Karslı çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

Kars'ta çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Kars'ta çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.

Sevgililer Günü'nde saksı çiçeklerinin yanı sıra teraryumlar ilgi görüyor. Kars'ta uzun yıllardır çiçekçilik yapan Fırat Yolaçan, günler öncesinden çiçek stoklarını tamamlayarak, Sevgililer Günü dolayısıyla yoğun şekilde çalışıyor. Sevgililer Günü'nün simge çiçeğinin kırmızı gül olduğuna dikkat çeken Fırat Yolaçan, "Aranjmanlarımız var, tararyumlar var. Buket çiçeklerimiz mevcut. Sevgiliye hitap edecek her türlü çiçeğimiz mevcut" dedi.

Yolaçan, "Şu anda piyasa çok pahalı, onu da yarın yaşayarak göreceğiz. Ama Sevgililer Günü'nde ne alırlarsa alsınlar yanında bir gül gerekiyor" diye konuştu.

Hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren çiçekçilerde bir taraftan çiçekler hazırlanırken, diğer taraftan da alınan siparişler sıraya koyuluyor. - KARS

Karslı çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

Karslı çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

Karslı çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

Karslı çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

Karslı çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

Karslı çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Sevgililer Günü, Fırat, Kars, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title