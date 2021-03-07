Karslı besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi sürüyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ın yüksek kesimlerdeki köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarına bakabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Kars'ın 2 bin 667 rakımlı köylerinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Merkeze bağlı Boğatepe ve çevre köylerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan aileler, tüm olumsuzluklara rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Günün ilk ışıklarıyla ahırların yolunu tutan hayvan sahipleri, hayvanların bakımını yapıyor ve yemliyor. Bazı besiciler de yemden tasarruf etmek için koyunlarını karın eridiği tepelere götürerek otlatıyor.

Soğuk hava nedeniyle evlerindeki içme suları donan bazı köylüler ise yakın çeşmelerden doldurdukları bidonları at arabalarıyla evlerine taşıyor.

Besicilerden Latifşah Kerdiğe, AA muhabirine, kış aylarında besicilik yapmanın zorluklarını anlatarak, "Kars'ta kış uzun geçiyor. Bu nedenle hayvanların bakımı daha zahmetli oluyor. Yazın stokladığım ot ve saman azaldı. İdareli kullanmak için koyunlarımı sabahları alıp karın eridiği tepelere götürüyorum. Orada otlattıktan sonra köye dönüyorum." dedi.

Besicilerden İlgar Omur ise buz tutan derelerde hayvanları suladıklarını ifade ederek, "Ahırdaki hayvanlarımızı derelerde suluyoruz. Önceden gidip buzu kırıyoruz. Soğuk hava nedeniyle evdeki içme sularımız da dondu. Köye yakın çeşmelerden bidonları doldurarak eve su taşıyoruz. Kış aylarında burada yaşam zor oluyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan