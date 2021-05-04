Karslı besici merada doğan kuzuyu evine bisikletle götürdü
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Karslı besici merada doğan kuzuyu evine bisikletle götürdü

Karslı besici merada doğan kuzuyu evine bisikletle götürdü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Karslı besici Ahmet Sarıtaş, Sarıkamış ilçesi kırsalındaki merada dünyaya gelen kuzuyu, daha iyi bakabilmek için bisikletinin arkasına bağladığı sepetle evine götürdü.

Karslı besici Ahmet Sarıtaş, Sarıkamış ilçesi kırsalındaki merada dünyaya gelen kuzuyu, daha iyi bakabilmek için bisikletinin arkasına bağladığı sepetle evine götürdü.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı bölgedeki meralar, ilkbaharın gelişiyle büyük ve küçükbaş hayvanlarla şenlendi. Merada dünyaya gelen kuzuların soğuktan etkilenmemesi için besiciler dikkatli davranıyor.

"Kardelen" adını verdiği yeni doğan kuzusunu, daha iyi şartlarda bakmak için bisikletinin arkasına bağladığı sepete koyan besici Sarıtaş'ın, kuzusuyla bisiklet seyahati ilginç görüntü oluşturdu.

Besici Sarıtaş, Taşkıran mevkisinde hayvanlarını otlatırken koyunlardan birinin doğum yaptığını anlattı.

Arazinin düz olması nedeniyle bölgeye bisikletle gidip geldiğini ifade eden Sarıtaş, "Kardelen ismini verdiğimiz kuzumuzu daha iyi bakmak için bisikletimin arkasında eve götürüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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