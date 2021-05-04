Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu
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Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu

Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kars'lı Milli atletler Tuğba Toptaş ve Hakan Buğanli, Olimpik Deneme Yarışları'nda Türkiye 1'incisi oldular.

Kars'lı Milli atletler Tuğba Toptaş ve Hakan Buğanli, Olimpik Deneme Yarışları'nda Türkiye 1'incisi oldular.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan ve Mersin'in ev sahipliğinde 5 ülkeden 380 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 'Atletizm Olimpik Deneme Yarışları'nda Karslı Milli atletlerden Tuğba Toptaş 800 metre büyük bayanlarda Türkiye Şampiyonu olurken, Hakan Buğanli ise Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

01-02 Mayıs 2021 tarihlerinde Mersin'da yapılan Olimpik Deneme Yarışmaları sona erdi. İran, Tunus, Cezayir, Lubnan gibi ülkelerin atletlerinin katıldığı yarışmalarda atletler, olimpiyat barajını aşmak için kıyasıya mücadele etti.

Kars adına yarışmalara katılan ve 800 metre Büyük Bayanlarda yarışan Tuğba Toptaş 2.08 saniye koşarak Türkiye Şampiyonu oldu. bin 500 metre Büyük Erkeklerde yarışan Hakan Buğanli kendi yaş grubundan daha büyüklerde yarışarak Büyük Erkeklerde bin 500 metreyi 3.51 saniyede koşarak Büyük Erkeklerde 5'inci, Genç Erkekler kategorisinde ise Türkiye Şampiyonu oldu. Gençler Avrupa Şampiyonası bin 50 metre barajı 3.49 saniye olan barajı ise 2 saniye ile kaçırdı. 800 metrede de Hakan Buğanli U-20 Genç Erkeklerde 1.54 saniye koşarak Türkiye Şampiyon olarak Kars'a madalya ile döndüler. Karslı Milli atletlerin başarılı olmalarında çok büyük payı olan Antrenör Bahattin İnce, Balkan Şampiyonası'ndan madalya ile döneceklerini söyledi.

Bahattin İnce, "23-24 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan "Büyükler Balkan Şampiyonası" seçmesinde hedeflerinin bin 500 metrede Hakan Buğanli ile Gençler Avrupa Barajını aşmak. Tuğba Toptaş 800 metre derecesini geliştirmek ve Balkan Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil etmektir" dedi. - KARS

Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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