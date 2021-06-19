Karslı atlet Ankara'da Türkiye 2'incisi oldu
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Karslı atlet Ankara'da Türkiye 2'incisi oldu

Karslı atlet Ankara'da Türkiye 2'incisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karslı atlet, Ankara'da düzenlenen İşitme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda bin 500 ve 800 metre de Türkiye 2'incisi oldu.

Karslı atlet, Ankara'da düzenlenen İşitme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda bin 500 ve 800 metre de Türkiye 2'incisi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 16-17 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen İşitme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Kars'ı temsil eden Mertcan Karabağ ilk gün yarışlarında bin 500 metre de Türkiye 2'ncisi oldu. Karabağ, 2'inci gün ise 800 metre de ise yine Türkiye ikincisi olarak Dünya Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Atlet Mertcan Karadağ Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye ve Kars'ı temsil edecek. Antrenör Bülent Orhangazi nezaretinde şampiyonaya katılan Mertcan Karabağ'ın Türkiye 2'inci olması kentte de sevinçle karşılandı. - KARS

Karslı atlet Ankara'da Türkiye 2'incisi oldu
Karslı atlet Ankara'da Türkiye 2'incisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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