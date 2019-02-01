Karslı, AK Parti'den Büyükşehir Meclisi Üyeliğine Aday Adayı Oldu

Pasinler İlçe esnaflarından 17 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisinin her kademesinde yer alan ve aralıksız parti çalışmalarına katılan Pasinler Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Karslı, Ak Parti İlçe Başkanı Hanifi Temirlenk'e aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Adaylık için başvuru evraklarını İlçe Başkanı Hanifi Temirlenk'e veren Adnan Karslı, "Ak Parti'nin kuruluşundan beri aralıksız olarak partimizin vermiş olduğu her görevi layıkıyla yapmanın onurunu yaşamaktayım. 17 Yıllık Ak Parti sevgime bir yenisini katmak için bugün itibariyle Büyükşehir Meclis Üyeliği için başvurumu İlçe Başkanımız Hanifi Temirlenk'e yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Karslı yaptığı açıklamada, "Bu ilçeye istihdam alanında yapmış olduğum ve görevimin vermiş olduğu tecrübelerden dolayı imalata dayalı, sanayi üretimine enerjimi harcayacağımı ve kalkınma ajanslarının ve hükümetimizin bu konuda çok iyi desteklerinin olduğunu bilen bir kişi olarak memleketime daha iyi hizmet edebileceğime inandığım için bu göreve talip oldum" dedi. Karslı, Pasinler halkından destek beklediğini belirtti.

İlçe Başkanı Hanifi Temirlenk ise; "Pasinler Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Adnan Karslı, 1 Şubat itibariyle partimize gelerek Büyükşehir Meclis Üyeliği için başvurusunu yaptı. Hayırlı olsun. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar dilerim" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA