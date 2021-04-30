Karşıyakalı milli tenisçi Başkan Tugay'ı ziyaret etti
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Karşıyakalı milli tenisçi Başkan Tugay'ı ziyaret etti

Karşıyakalı milli tenisçi Başkan Tugay'ı ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyakalı küçük tenisçi Esila Toklu, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Esila, Başkan Tugay'a Karşıyaka'yı dünya çapındaki turnuvalarda başarı ile temsil etmek istediğini söyledi.

Esila Toklu'ya ziyareti esnasında antrenörlüğünü yaptığı babası Oğuz Toklu ve Yiğit Şatır ile mentörü ve psikolojik performans danışmanı Okan Renkli de eşlik etti. 4 yaşında başladığı tenis kariyerini başarıyla devam ettiren Esila Toklu'nun, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda da dereceleri bulunuyor. 10 yaşına kadar büyük gelişim gösteren küçük tenisçi 4 yılda çıktığı 130 resmi maçta 110 galibiyet aldı ve küçük yaşına 23 kupa ve 40 madalya sığdırdı. 2019 yılında U12 Milli Takımı seçmelerinde ilk 3'e girerek ülkemizi İtalya'da yapılan U12 Avrupa Kupası elemelerinde, 2020 U12 Avrupa Kış Kupası'nda Ukrayna'da temsil eden Esila, başarıyla tenis kariyerini devam ettiriyor.

HEDEF: DÜNYADA İLK 50

Dünyanın en iyi 50 kadın tenisçisi arasında yer alma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Esila, günde 8 saat idman yapıyor ve profesyonel destek alıyor. Esila'nın ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini ve kendisinin Karşıyaka için gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Cemil Tugay, "Ulu Önder'imizin gösterdiği 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' hedefinde ilerleyen kardeşimize başarılar diliyorum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Karşıyaka her zaman yanında" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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