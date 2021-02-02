Karşıyakalı Görkem Fethiyespor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karşıyakalı Görkem Fethiyespor'da

02.02.2021 12:56 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:01
Karşıyakalı Görkem Fethiyespor'da

MİSLİ.com 2'nci Lig 2'nci Grup'ta lider olan Fethiyespor, ara transfer döneminin son gününde Karşıyakalı Görkem Ali Kınay'ı kadrosuna dahil etti.

MİSLİ.com 2'nci Lig 2'nci Grup'ta lider olan Fethiyespor, ara transfer döneminin son gününde Karşıyakalı Görkem Ali Kınay'ı kadrosuna dahil etti. Orta sahada görev yapan 22 yaşındaki futbolcu Karşıyaka'da 2017 yılında profesyonelliğe imza attı. Görkem kariyerinde 2'nci Lig'de 8 ve 3'üncü Lig'de 45 maça çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Merve Dizdar Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karşıyakalı Görkem Fethiyespor'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 13:05:02. #1.14#
title