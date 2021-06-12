Karşıyakalı eski basketbolcular yıldız oldu
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Karşıyakalı eski basketbolcular yıldız oldu

Karşıyakalı eski basketbolcular yıldız oldu
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka altyapısında yetişen 2 pivot geçen sezon yıldızlaşıp transferin gözdesi oldu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka altyapısında yetişen 2 pivot geçen sezon yıldızlaşıp transferin gözdesi oldu. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen Sertaç Şanlı, Anadolu Efes'teki performansıyla İspanyol devi Barcelona'nın yolunu tutarken, Kaf-Kaf'ta bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Egemen Güven, A Milli Takım seviyesine yükseldi. Pınar Karşıyaka altyapısına 2006 yılında 15 yaşındayken transfer olup 3 sene sonra 18 yaşında ayrılan Sertaç, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, Uşak Sportif, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta forma giydikten sonra 3 yıldır Anadolu Efes'te yıldızlaştı. 

A Milli Takım'ın da önemli isimlerinden olan 29 yaşındaki basketbolcu, Anadolu Efes'te Euroleague ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra yıllık 2 milyon Euro ücretle Barcelona'ya transfer oldu. U16 ve U18 Milli Takımı'yla 3 Avrupa şampiyonluğu yaşarken, 2014 FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilen Egemen Güven, Karşıyaka'dan NBA'e transfer olması beklenirken yedek kaldı. Kaf-Kaf'ta A takımda 5 yıl beklenen patlamayı yapamayan Egemen, sözleşmesi bitip yuvadan uçtuktan sonra 2019-2020 sezonunda Türk Telekom, geçen sezon da Afyon Belediyespor'da parladı. Geçen sezon ligde 11 sayı, 6.6 ribaund ortalamaları tutturan Egemen, A Milli Takım'a seçilip transferde ise Bursaspor'a imza attı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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Anadolu Efes ile EuroLeague kazanan Sertaç, Avrupa devi Barcelona'ya transfer oldu
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